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'Kocam yurt dışında ama kedimi daha çok özlüyorum' Kayıp kedi bulunmazsa boşanacaklar!

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Adana'da yaşayan Zeynep Eğri 3 gün önce kedisini kaybetti. Bulana 15 bin lira vereceğini söyleyen Eğri eşinin de kedilerini çok sevdiğini, 'eğer başına bir şey gelirse seni boşarım' dediğini söyledi. Eşi yurt dışında çalışan talihsiz kadın ayrıca, 'Kediyi daha çok özlüyorum' ifadelerini kullandı.

Adana’da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

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ÇİPİ VAR, İYİ HABERİ BEKLİYOR

Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo" adını verdiği ama "Mamak" diye seslenince de gelen scootish fold cinsi kedisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

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"ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM"

Eğri, eşi Hamza Eğri’nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha önce de gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken 'kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım' demişti. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

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BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirten Zeynep Eğri, "Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, yeter ki kedim geri gelsin.

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"KEDİYİ DAHA ÇOK ÖZLÜYORUM"

Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kedi
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