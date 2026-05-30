‘Kocamla ilişki yaşıyorsun’ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta kıskançlık krizine giren bir kadın, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği genç kıza iş yerinde dehşeti yaşattı. Yanında bulunan küçük çocuğuna rağmen bıçakla saldıran kadın gözaltına alınırken, kanlı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eşini takip ederek iş yerine kadar giden kadın, "Kocamla beni aldatıyorsun" suçlamasını reddeden genç kıza bir süre sonra bıçakla geri dönüp saldırdı; 3 yerinden yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Yan dükkanda çalışan genç bir kızı, kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçaklarken, aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığı düşüncesiyle işe giderken takip etti.

Yan dükkanda çalışan genç bir kızı gören gözü dönmüş kadın dükkana giderek "Kocamla beni mi aldatıyorsun" diyerek tartışma başlattı. Genç kız kadına "Kocanı tanımıyorum" dese de kadın inanmadı. Yanında 4-5 yaşlarındaki kız çocuğuyla birlikte dükkandan ayrılan kadın, bir süre sonra bıçakla işyerine geri geldi. Bu sefer genç kıza bıçakla saldıran kadın kapının önündeki çocuğuna aldırmadan ortalığı kan gölüne çevirdi. 3 yerinden bıçaklanan genç kızın yardım çığlıklarına çevreden bir esnaf koşarken, kanlar içindeki kızı hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen koca karısını sakinleştirmeye çalışırken, kadın bu seferde kocasını tokatlamaya başladı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

