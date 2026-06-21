HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocasından kaçtı, babası öldürdü!

Kahreden olayın adresi bu kez Manisa oldu! Eşinden boşanarak babaevine tekrardan dönen 23 yaşındaki Birsen Yıldırım babasıyla yaşadığı tartışmanın sonucunda defalarca bıçaklanarak hayattan koparıldı. Cani baba gözaltına alındı.

Kocasından kaçtı, babası öldürdü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir baba, eşinden boşanarak babaevine dönen kızını bıçaklayarak öldürdü.

BABAEVİNE DÖNMÜŞTÜ!

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evliliğini sonlandırarak babaevine geri dönen Birsen Yıldırım (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kocasından kaçtı, babası öldürdü! 1

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

Olayın duyulması ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Birsen Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Birsen Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Kızını öldüren cinayet zanlısı baba Ü.Y., jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın su altı hazineleri artık Kocaeli’deDünyanın su altı hazineleri artık Kocaeli’de
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: 'Terörsüz Türkiye meselesi bir devlet, millet politikasıdır'

Anahtar Kelimeler:
Manisa boşanma baba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.