HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı!

Tekirdağ'da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Yaşlı bir kardın iş yerinde çalışan kocasını silahla öldürmek istedi. Silahın tutukluk yapması nedeniyle canını kurtaran adam, hemen karısının üstüne atıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı!
Devrim Karadağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen kadın, silahın ateş almaması üzerine çıkan arbedede eşini silahın kabzasıyla yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Yanında getirdiği tabancayı kimseye aldırış etmeden kocasına doğrultan öfkeli kadın peş peşe tetiğe bastı. Olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı! 1

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

İddiaya göre Mersiye I., yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yapması nedeniyle ateş almadı. Bunun üzerine çıkan arbedede Rahim I., tabancanın kabzası ile başına vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koca, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı! 2

O esnada dükkandaki müşteriler ise şaşkınlıkla izledi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" DEDİ

Gözaltına alınan Mersiye I., boşanma aşamasında olduğu eşiyle mal paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle ‘bir anlık öfkeyle' silahı kullandığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mersiye I., ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Film sahnelerini aratmayan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı! 3

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı! 4

Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürsel Tekin duyurdu: Parti üyelikleri askıya alındıGürsel Tekin duyurdu: Parti üyelikleri askıya alındı
Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirimPrime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.