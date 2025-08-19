Kocasını öldürüp 9 yıl banyoda gizlemişti... 'Küvet cinayeti'nin firarisi Fatma Sungur Konya'da yakalandı

'Küvet cinayeti' olarak hafızalara kazınan olayın faili Fatma Sungur, firari olarak geçirdiği yılların ardından Konya’da sahte kimlikle yakalandı. İşte detaylar...

POLİS ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDU

Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu.

PARMAK İZİ ALINDI, KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI

Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı.

Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi.

KOCASINI ÖLDÜRÜP, 9 AY BOYUNCA KÜVETTE SAKLAMIŞ

Fatma Sungur’un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı.

