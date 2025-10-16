Kokarca istilasına karşı 250 sülün doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca böceği zararlısı ile mücadelede kapsamında Samsun Gelemen Sülün İstasyonu'nda yealınan 250 sülün doğaya salındı. Amasra Topderesi köyünde gerçekleştirilen ve kokarca böceği ile beslendiği bilinen sülünlerin salınımına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile il protokolünden isimler katıldı.

"250 SÜLÜNÜ DOĞAYA SALDIK"

Vali Arslan, "250 sülünü doğaya saldık. Ekosistemin dengesini sürdürebilmemiz için yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için sülün ve benzeri hayvanlarımızın kuşlarımızın doğaya salınması büyük önem arz ediyor" dedi.

"SÜLÜNLER BİYOLOJİK MÜCADELEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Bartın'da kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Arslan, "Sülünler kimyasal mücadelenin dışında biyolojik anlamda mücadelemize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Çocukların da katıldığı programda kuşları doğaya salan Vali Arslan, söz konusu böcek ve benzeri türler ile beslenen sülünlerin avlanırken korkutulmaması gerektiği konusunda vatandaşlardan titizlik beklediklerini ve bölgede av yasağının olduğunu da hatırlattı.



