Kökünden sökülen ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi

Olay, saat 15.50 sıralarında Yenimahalle Hastane Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Atatürk Spor Salonu'nun bahçesinde bulunan ağaç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek devrildi. Bahçe bariyerlerini aşan dev ağaç, o sırada yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari bir aracın üzerine düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ağacın devrilmesi sırasında çıkan büyük gürültü paniğe neden oldu. Vatandaşlar, ağacın aracın üzerine yattığını görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Sinop Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan kontrollerde, araç içerisinde kimsenin bulunmadığı ve yaralanan olmadığı tespit edildi. Bölgeye gelen Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, trafiği aksatan ve araca hasar veren ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

