Kolera salgını alarmı! Yüzlerce vaka bildirildi: 13 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın orta kesimindeki Niger eyaletinde patlak veren kolera salgınında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KOLERA SALGINININ YAYILMAYA DEVAM EDİYOR!

Nijer Eyaleti Temel Sağlık Hizmetleri Komiseri Dr. İbrahim Ahmed Dangana, yaptığı basın açıklamasında, Niger'in 6 bölgesinde kolera salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

239 KOLERA VAKASI

Dangana, eyalette 239 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığını kaydeden Dangana, hastalığın yayılmasını engellemek için etkilenen bölgelerin her birinde tedavi ve izolasyon merkezlerinin kurulduğunu söyledi.

"ULUSAL ACİL DURUM"

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

HASTALIK VE ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır