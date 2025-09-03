HABER

Kolesterolü düşüren besinler nelerdir? Kolesterolü düşüren doğal yiyecekler

İnsan vücudu, hormonlar başta olmak üzere birçok moleküler yapının etkileşimi ile işlemektedir. İnsanlar tarafından en çok karıştırılan konulardan birisi sistemin mekanizmalarından birisinin doğrudan yararlı ya da zararlı olarak nitelendirilmesidir. Ancak kolesterolde olduğu gibi önemli olan dengedir.

Doğukan Bayrak

Kalp ve damar hastalıkları risk faktörünün yüksek olduğu yaygın hastalıkların ilk sıralarında gelmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar doğrudan kalbi etkileyebileceği gibi vücudun bütün işleyişini bozabilir ve çoklu organlarda iflasa sebep olabilir. Dolaylı ve doğrudan ölümlerde en yüksek oranlardan birisine sahiptir.

Kalp ve damar hastalığı denildiğinde akla gelen ilk durum kolesteroldür. Öyle ki kolesterol esasında bir molekülün isimlendirilmesi iken doğrudan hastalığın kendisi ile bir tutulur olmuştur. Bu görece yanlış bir değerlendirmedir. Kolesterol kendi başına hastalık değildir, hazırlayıcıdır. Kolesterolün yüksekliği halinde kalp ve damar tıkanıklığına bağlı semptomlar ölümcül risk taşıyabilir.

Kolesterol yağ benzeri moleküllerdir ve balmumu benzeri bir yapıya sahiptir. Vücut içerisinde karaciğer tarafından üretilir ve bazı hayvansal gıdalardan alınır. Vitamin sentezinde, hücre yapısının oluşturulması ve onarılmasında ve hormon üretiminde kullanılır. Vücutta çokluğu kadar azlığı da riskli bir durumdur. Kolesterolün düşüklüğü durumunda vücut içinde birçok kritik fonksiyon yerine getirilemez.

Kolesterol kanda tek başına taşınamaz, o yüzden lipoprotein denilen mikro paketlerle taşınır. Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) damarlara yapışarak daralmaya sebep olur. Bu yüzden LDL "kötü kolesterol" olarak bilinir. Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ise damarlardaki yapışkan yağları temizler ve karaciğere ileterek vücuttan atılımını destekler. HDL de "iyi protein" olarak bilinir. Bu sebeple kolesterole iyi gelen besinler aslında LDL'yi düşürürken HDL'yi arttırıcı özellikte olmalıdır.

Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?

Kolesterolü düşüren doğal yiyecekler bazıları şöyle sıralanır:

  • Yulaf, arpa ve tam tahıllı lifli yiyecekler içerdikleri lifli yapıyla besinlerin bağırsaktaki emilimini hızlandırır ve kolesterol emilimini de düşürür. Çünkü besinlerin kolay sindirilmesi kolesterole duyulan ihtiyacı azaltacaktır.
  • Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller içerdiği yüksek protein ve lifli yapıları ile kolesterolü düşürürken temiz bir protein sentezini sağlar. Et ürünlerinin getirdiği LDL'den uzak olarak temiz protein tüketimini sağlar.
  • Zeytin yağı, avokado yağı ve badem yağı gibi besinler tekli doymamış yağ asitleri sayesinde hem kötü kolesterolü düşürür hem de iyi kolesterolü destekler. Bu yağlar kalp dostu özelliği taşır ve potasyum gibi çeşitli mineral ve vitamin içerirler.
  • Sarımsağın doğrudan tansiyon düşürücü özelliği vardır. Sarımsak ayrıca lif desteği sağlar.
  • Balık yağı, keten tohumu ve chia tohumu gibi omega-3 açısından zengin besinler kötü kolesterolü düşürmekte çok etkilidir. Ayrıca hormon üretiminde ve hücre yapılarının onarılmasında aktif rol oynar. Bu da karaciğer üzerindeki yükü azaltarak kolesterolün fazla üretilmesini engeller.
  • Sebzeler içerdikleri lif, vitamin ve mineraller ile kötü kolesterole karşı savaşta büyük fark yaratır. Ispanak, brokoli ve lahana türleri içeriğinde güçlü antioksidanlar barındırır ve HDL'yi yükselterek damarların temizlenmesine yardımcı olur.
  • Zerdeçal, zencefil, limon ve nane gibi besinler antioksidan özelliği ile öne çıkar. Düzenli kullanımda damar sağlığında ayırt edici etki gösterdikleri gözlemlenmiştir. Besinlerde kullanmasanız dahi karışım yapıp tüketmeyi tercih edebilirsiniz.
