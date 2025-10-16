HABER

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, ABD'ye "Venezuela'yı işgal etme uyarısı"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadeleyi" gerekçe göstererek, Venezuela'yı işgal etmesi durumunda bunun bölgesel anlamda ciddi sonuçlara yol açacağını savundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bu, gerçekten benim sorumluluğumdur. Eğer oraya (Venezuela’ya) füzeler düşerse ya da açıklandığı gibi CIA ajanları veya deniz piyadeleri tarafından karadan sivil, silahsız halka, ister uyuşturucu kaçakçılığı zincirine dahil olsun ister olmasın, yani şiddet eylemleri başlatılırsa, bu durum Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun kararına açıkça aykırı olur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'yı olası işgalinin bölgesel sonuçlarına işaret eden Petro, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, bazı politikaların kendi halkına zarar verdiğini anlamalı. Bunlardan biri Venezuela’ya uygulanan ambargoydu. Milyonlarca Venezuelalı, Kolombiya’ya, birçok Güney Amerika ülkesine ve ABD’ye gitmek zorunda kaldı. Şu an konuşabilir bir gerilim ve anlaşmazlıkla karşı karşıyayız, bunun mutlaka şiddete dönüşmesi gerekmiyor."

Trump, "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle CIA'ya, Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

