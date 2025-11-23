HABER

Kolombiya ile ABD arasında gerilim! Bakana sert tepki: "Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar"

Kolombiya ile ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kendisini hapse attırmaya yönelik gizli planlar yapmakla suçladı. Tehdit edildiklerini aktaran Petro, "Bizi tehdit etmeyin, kandırmayın, hileleri biliyoruz. Bu topraklarda savaşın ne olduğu iki yüzyıllık deneyimle sabittir. Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar" dedi.

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'nun haberine göre, Petro, basına yaptığı açıklamada Rubio'nun kendisini sık sık hedef aldığını ve Kolombiya'daki muhalefetle işbirliği yürüttüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Petro, Rubio'ya yönelik eleştirilerinde şunları söyledi:

"Bana o turuncu hapishane kıyafetini giydirmek istiyorsa denesin ama bu halk kimsenin önünde diz çökmez. Geçmişten gelen öfkeleri var, o meseleleri biliyorum. Dedesinin ya da babasının yaşadıklarından dolayı hiçbir Kolombiyalıyı suçlu gösteremez."

"SAVAŞLAR BAZEN HİÇBİR ŞEY UĞRUNA ÇIKAR"

Petro, Rubio'nun kendisini her platformda tehdit ettiğini öne sürerek, "Diz çökmesi gerektiğini söylüyor çünkü burada uyanmak üzere olan bir jaguar var. Bizi tehdit etmeyin, kandırmayın, hileleri biliyoruz. Bu topraklarda savaşın ne olduğu iki yüzyıllık deneyimle sabittir. Savaşlar bazen hiçbir şey uğruna çıkar." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana birçok Orta ve Güney Amerika ülkesini ziyaret eden Rubio'nun Kolombiya'yı görmezden geldiği yorumları da tartışmalara konu olmuş durumda.

Petro daha önce de çeşitli açıklamalarında Rubio'yu Kolombiya'ya karşı önyargılı olmakla suçlamış ve ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesine ilişkin yanlış bilgiler aktardığını savunmuştu.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak, "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

