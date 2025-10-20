Kolombiya lideri Petro, ABD'nin uyuşturucuyla savaşının "başarısız" olduğunu iddia etti

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD’nin uyuşturucu karşıtı politikası, ‘uyuşturucuyla savaş’ olarak adlandırılan stratejisi başarısız olmuştur. Çünkü Latin Amerika’da bir milyon insanın ölümüne yol açmış ve sadece bölgeyi kontrol etmek için bir bahane haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Petro, ülkede uyuşturucunun yasaklanmasının yasa dışı ekonomi ve silahlı çatışmaları körüklediğini, gerillaların uyuşturucu kaçakçısına dönüştüğünü ve faşizmin de yasaklanmış uyuşturucu kılıfına büründüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD basınına göre Trump, dün yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı devasa uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro’yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD’nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun “nazikçe” olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump’ın suçlamalarına, “Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor” sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır