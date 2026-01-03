Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00’te başlayan ulusal güvenlik konseyi toplantısının sona erdiğini belirtti. Petro, Venezuela sınırına güvelik güçlerini konuşlandırdığını ifade ederek, "Muhtemel bir mülteci akınına karşı tüm mevcut yardım kaynakları seferber edildi.

Kolombiya’nın Venezuela Büyükelçiliği, Venezuela’da bulunan Kolombiyalıların yardım çağrılarına yanıt verme konusunda aktif rol oynuyor" ifadelerini kullandı. Petro, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olarak Konseyin toplanmasını amaçlıyoruz. Kolombiya hükümeti, Venezuela ve Latin Amerika’nın egemenliğine yönelik saldırıyı reddediyor. Halklar arasındaki iç çatışmalar, halkların kendileri tarafından barışçıl yollarla çözülür. Bu, Birleşmiş Milletler sisteminin temelini oluşturan kendi geleceğini tayin etme ilkesidir. Venezuela halkını medeni diyalog ve birlik yollarını bulmaya davet ediyorum. Egemenlik olmadan ulus olmaz. Barış ilerlemenin yoludur ve halklar arası diyalog ulusal birlik için temeldir. Önerimiz diyalog ve daha fazla diyalogdur" dedi.

VENEZUELA’DA VURULAN NOKTALARIN İSİMLERİNİ PAYLAŞTI

Petro ayrıca ABD’nin Venezuela’da gece boyu bombalandığı nokraların listesini paylaştı. Petro paylaşımında, "La Carlota hava üssü ve Catia’daki Cuartel de la Montana bombalanarak hizmet dışı bırakıldı. Karakas’taki Federal Yasama Sarayı bombalandı. Venezuela’nın ana askeri kompleksi olan Fuerte Tiuna bombalandı. El Hatillo’daki bir havaalanına saldırı düzenlendi. Barquisimeto’daki 3 numaralı F-16 üssü bombalandı. Caracas yakınlarındaki Charallave’de bulunan özel bir havaalanı bombalanarak kullanılamaz hale getirildi. Başkent Caracas’taki Başkanlık Sarayı Miraflores’te savunma planı devreye sokuldu. Santa Monica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero ve başkentin güney bölgeleri de dahil olmak üzere Karakas’ın büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Saldırıların Karakas’ın merkezinde gerçekleştirildiği bildirildi. Higuerote’deki bir askeri helikopter üssü bombalanarak kullanılamaz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır