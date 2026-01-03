HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Venezuela’dan yaşanabilecek muhtemel mülteci akını nedeniyle sınıra güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını açıkladı. Petro ayrıca ABD’nin Venezuela’da saldırı gerçekleştirdiği noktaların isimlerini paylaştı.

Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00’te başlayan ulusal güvenlik konseyi toplantısının sona erdiğini belirtti. Petro, Venezuela sınırına güvelik güçlerini konuşlandırdığını ifade ederek, "Muhtemel bir mülteci akınına karşı tüm mevcut yardım kaynakları seferber edildi.

Kolombiya’nın Venezuela Büyükelçiliği, Venezuela’da bulunan Kolombiyalıların yardım çağrılarına yanıt verme konusunda aktif rol oynuyor" ifadelerini kullandı. Petro, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri olarak Konseyin toplanmasını amaçlıyoruz. Kolombiya hükümeti, Venezuela ve Latin Amerika’nın egemenliğine yönelik saldırıyı reddediyor. Halklar arasındaki iç çatışmalar, halkların kendileri tarafından barışçıl yollarla çözülür. Bu, Birleşmiş Milletler sisteminin temelini oluşturan kendi geleceğini tayin etme ilkesidir. Venezuela halkını medeni diyalog ve birlik yollarını bulmaya davet ediyorum. Egemenlik olmadan ulus olmaz. Barış ilerlemenin yoludur ve halklar arası diyalog ulusal birlik için temeldir. Önerimiz diyalog ve daha fazla diyalogdur" dedi.

VENEZUELA’DA VURULAN NOKTALARIN İSİMLERİNİ PAYLAŞTI

Petro ayrıca ABD’nin Venezuela’da gece boyu bombalandığı nokraların listesini paylaştı. Petro paylaşımında, "La Carlota hava üssü ve Catia’daki Cuartel de la Montana bombalanarak hizmet dışı bırakıldı. Karakas’taki Federal Yasama Sarayı bombalandı. Venezuela’nın ana askeri kompleksi olan Fuerte Tiuna bombalandı. El Hatillo’daki bir havaalanına saldırı düzenlendi. Barquisimeto’daki 3 numaralı F-16 üssü bombalandı. Caracas yakınlarındaki Charallave’de bulunan özel bir havaalanı bombalanarak kullanılamaz hale getirildi. Başkent Caracas’taki Başkanlık Sarayı Miraflores’te savunma planı devreye sokuldu. Santa Monica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero ve başkentin güney bölgeleri de dahil olmak üzere Karakas’ın büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Saldırıların Karakas’ın merkezinde gerçekleştirildiği bildirildi. Higuerote’deki bir askeri helikopter üssü bombalanarak kullanılamaz hale getirildi" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak'ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldıŞırnak'ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
7. gün Kapıdağ'da umut nöbeti sürüyor7. gün Kapıdağ'da umut nöbeti sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.