Koltuk altı şişliği hangi hastalıklara işaret eder? Koltuk altı şişliği nedenleri

İnsanların koltuk altı bölgesinde erkeklerde ya da kadınlarda beze, topak, yumru ya da benzeri boyut ve yüksekliklerde şişlikler görülebilmektedir. Çok yaygın bir şekilde enfeksiyonlardan kaynaklı olarak kendini gösterebilen bu durum cilt sorunu olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kist, kronik hastalıklar, lenf düğümlerinin şişmesi gibi durumlardan kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Koltuk altında oluşan şişlikler genel olarak sert, yumuşak, normal vücut ısısından çok daha sıcak gibi farklı şekillerde hissedilebilmektedir.

Koltuk altı şişliği hangi hastalıklara işaret eder?

Koltuk altı bölgesinde şişlik oluşmasına sebep olan birçok faktör bulunabilmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlardan alerjik durumlara birçok nedenden ötürü kişilerin koltuk altı bölgelerinde şişlikler görülebilir. Kalıcı ya da geçici olarak da yaşanabilen bu durum çok ciddi problemlerden kaynaklı olarak yaşanabileceği gibi çözümü ve tedavisi oldukça basit durumlar da olabilmektedir.

Şişliklerin oluşmasına neden olacak birçok faktör bulunabilmektedir. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

Bakteriyel enfeksiyonlar

Viral enfeksiyonlar

Mantar enfeksiyonlar

Lipomlar

Fibroadenom

Çok nadir olarak meme kanser, lenfoma ya da lösemi durumlarında

Sistemik lupus

Çeşitli otoimmün hastalıklar

Roamtizmal rahatsızlıklar

Çeşitli ilaçların yan etkileri

Lenf düğümlerinin şişmesi

Traç sonrası oluşan tahrişler

Çeşitli alerjilere bağlı olarak görülen reaksiyonlar

Koltuk altı şişliği nedenleri nelerdir?

Koltuk altı bölgesinde meydana gelen bezeler ve yumrular genel olarak kendilerini şişliklerle gösterirler. Şişlik ile birlikte koltuk altı bölgesinde kızarıklık ya da ağrı görülebilmektedir. İrin oluşumu da şişlik ile birlikte hissedilebilir bir durumdur. Yumruya ya da bezeye dokunulduğu zaman bazen ele gelen şişliğin hareket ettiği de hissedilebilmektedir.

Bu bölgede hissedilen şişlikler bazen şu belirtileri gösterebilmektedir:

İrin oluşması

Kitleye dokunulduğu zaman hareket etmesi

Koltuk altı bölgesinde ve çevresinde kızarıklık oluşması

Koltuk altında ağrı hissedilmesi

Birçok koltuk altı şişliği durumu kolayca tedavi edilebilir ya da kendiliğinden bir süre sonra geçebilir. İyi huylu kitleler doktor kontrolünde ve hızlıca tedavi edilebilirken enfeksiyon kaynaklı olan kitlelerde bazen antibiyotik tedavisine başvurulabilmektedir. Şişlik hissedilir hissedilmez mutlaka vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir ve asla risk alınmamalıdır. Koltuk altı bölgesinde hissedilen şişliğin tehlikeli olup olmadığını ancak doktor teşhis edebileceği için gerekli gördüğü testleri yaptırmak ve gerekirse erken teşhis konulabilmesi adına vakit kaybetmemek önemlidir.

Koltuk altında meydana gelen şişlikler bazen boyut olarak oldukça büyük ya da zor hissedilecek kadar küçük boyutlarda olabilmektedir. Çok büyük boyutlarda olan irinli ya da ağrılı şişlikler çok ciddi sorunlara ve ağır hastalıklara da neden olabileceği ya da ağır hastalıkların belirtisi olarak da görülüyor olabilmektedir.

Koltuk altı bölgesinde oluşan şişliklere ağrı da eşlik ediyorsa bir iltihaplanma ya da enfeksiyon söz konusu olabilmektedir. Herhangi bir ağır hastalığın erken tanısı için bir an önce doktora gidilmeli ve muayene olunmalıdır. Doktor gerekli testleri yaptırarak net bir tanı oluşturabilir.

Bu tür bir durumda vakit kaybedilmemeli ve beklemeden doktora gidilmelidir. Şişlik hissi oluştuğunda gidilmesi gereken bölüm genel cerrahi bölümüdür. Ancak önce aile hekimine muayene olunabilir.