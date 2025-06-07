Komalık eden yumruk! Önce yere yığdı sonra kalp mesajı yaptı... O anlar saniye saniye kamerada

Korkunç olay 4 Haziran'da gece saatlerinde Maltepe'deki Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı. İkilinin tartışması sonu korkunç bir kavgaya dönüştü... İşte tüm detaylar!

TEK YUMRUKTA YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır