Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şehit aileleri ve gazilere, "Terörsüz Türkiye" sürecini anlattı. Programa mavi beresiyle katılan Çelebi süreç için "Emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir." ifadelerinde bulundu.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda şehit yakınları ve gazilerle yönelik program düzenlendi. AK PArti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, DEVLETİMİZİN KADİFE ELDİVENİDİR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir."

"HATIRALARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ AMA HAYALLERİMİZE DE KOŞACAĞIZ"

Çelebi, beraberinde getirdiği mavi ve bordo bereleri şehit ailelerine göstererek, bunların önemini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin artık adımlarını ileri atmak istediğini vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

"Hatıralarımızı unutmayacağız ama hayallerimize de koşacağız. En büyük zafer, şehit aileleri ve gazilerimize aittir. Onlar canını, kollarını, bacaklarını, gözlerini verdiler. Feda oldular ama bu bayrağı indirtmediler, bu toprağı böldürtmediler. Terörsüz Türkiye de budur. Dolayısıyla burada kazanan kimdir? Kazanan, kızının ve eşinin gözü önünde şehit düşen Binbaşı Aslan Kulaksız'dır. Kazanan Eren Bülbül ve onun için üzerine kapanıp kurşun yiyen Ferhat Gedik'tir. Kazanan Kıbrıs'a çıkan muharip gazilerimizdir. Kazanan o evlatları büyütüp 'bu vatan için feda olsun diyen şehit' analarımızdır."

Çelebi, sürecin şeffaf ve açık yürütüldüğünü, kazananın da Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da şehit yakınları ve gazilerle her zaman bir araya geldiklerini ve sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve gaziler, Çelebi'ye taleplerini iletti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

