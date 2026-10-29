HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de coşkuyla kutlandı. Törenlere Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nın gösterisi damga vururken, binlerce vatandaş hep birlikte cumhuriyeti kutladı.

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek, Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bugün Kayseri’nin meydanında bağımsızlık irademizin dünyaya ilan edildiği tarihi günün yıl dönümünde o günü anmak için coşkuyla, gururla bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Bizler; tarihi zaferlerle, mücadelelerle, fedakarlıklarla övünmüş, şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız. Geçmişimizden getirdiğimiz ortak değerimiz bağımsızlığımıza olan tutkumuz, vatanımıza olan kara sevdamız ve zor zamanlarda kenetlenme irademizdir. Milletimizin Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan cesareti, İstanbul’un fethinde gösterdiği kararlılığı, Çanakkale’de sergilediği fedakarlığı, milli mücadeledeki azmi milletimizin tarihi karakterinin tarihi dönüm noktalarıdır. Bu toprakların her bir yerinde geçmişimizin izleri, şehitlerimizin hatıraları ve geleceğe uzanan büyük bir emanet vardır. Unutmayalım ki bugün özgürce yaşadığımız bu topraklar büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların sonucu bizlere emanet edilmiştir" dedi.
Vali Çiçek’in konuşmasının ardından programda halk oyunları gösterisi yapıldı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nın gösterisi ise nefes kesti. Törene katılan binlerce vatandaş komandoların gösterisini soluksuz izlerken, tören geçit töreninin ardından sona erdi.

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 1

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 2

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 3

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 4

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 5

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 6

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 7

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 8

Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusuKahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Mersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıMersin’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Aydın Çavuşoğlu'nun ortaya çıkan notları sonrası 5 kişi gözaltına alındı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.