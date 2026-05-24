Kombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadı

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kombi bakımı yapmak amacıyla bir eve giden teknik personel S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın seslerini duyan ev sahibi D.B.’nin komşusu E.K. de olaya dahil oldu. İddialara göre, elindeki pompalı tüfekle kombici S.O.Z.’nin üzerine yürüyen E.K. ile kombi teknisyeni arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonucunda kombici S.O.Z. darbedilerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kombici S.O.Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ise olayın ardından pompalı tüfekle arbede çıkarıp kaçan şüpheli E.K.’nin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır