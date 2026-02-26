HABER

Kombiden çıkan yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da apartman dairesinde kombiden çıkan yangın, apartmanı ve evi dumana boğdu. Bina polis ekiplerince tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2638 sokakta bulunan 4 katlı Kuzugüden apartmanının 2. katında yaşandı. Daire balkonunda bulunan kombinin sigortasında bilinmeyen bir nedende patlama yaşandı.

KORKUTAN PATLAMA

Patlamanın ardından yanmaya başlayan kombiden çıkan dumanlar evi ve apartmanı sardı. Apartman sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri apartmanı tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri daireye çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

