Kombu çayı (Kombucha) nedir, faydaları nelerdir? Kombu çayı faydaları ve zararları

Kombu çayı dört mevsimde içilebilen çay çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mayalanarak yapılan bu çay, düzenli olarak içildiğinde vücuda çeşitli faydalar sağlamaktadır. Öte yandan çok fazla tüketilmesi yan etkilerin ortaya çıkmasına ve çeşitli hastalıkların tetiklenmesine yol açabilmektedir. Kombu çayının önemli yararları olmakla beraber yanlış kullanıldığında ciddi zararları da olabilmektedir. Bu çay evde hazırlanabileceği gibi hazır olarak da satın alınabilmektedir.

Kombu çayı (Kombucha) nedir?

Bu çay aynı adı taşıyan Kombucha mantarının kullanımı ile hazırlanan bir çay çeşididir. Klasik olarak yapılan çayların aksine bu çay demlenme metodu ile değil, fermente edilerek hazırlanmaktadır. Kombu çayı olarak da tabir edilen bu çayın içeriğinde yeşil çay ya da siyah çay türlerinden biri tercih edilmektedir. Ayrıca isteğe göre çayı tatlandırmak adına şeker de kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu çayı elde edebilmek için hammaddesi olan kombu mayasının da kullanılması son derece önemlidir.

Hazır bir şekilde alınıp içilebileceği gibi evlerde de yapılarak tüketilebilir. Bunun için kombu mayası ve mantarının organik olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca hazır maya ve mantar kullanımı yerine yine evde bu maddeler yapılabilir. Ancak maya ve mantarın evde yapılması, sürecin uzamasına da neden olabilmektedir.

Kombu çayı (Kombucha) faydaları nelerdir?

Ev ortamında hazırlanışı biraz uzun sürebilen bu çayın hazır paket hali de alınıp içilebilmektedir. Kombu çayının kullanımı oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Bu çayın ana bileşenlerinden biri mayası, diğeri ise kombu mantarıdır. Bu bileşenleri hazır bir şekilde alıp, içeriğine yarım yemek kaşığı kadar siyah ya da yeşil çay, toz şeker ve 2 litre civarında klor olmayan su ekleyebilir, çayınızı kendiniz yapabilirsiniz. Arzu edildiği takdirde hazırlanan çayının içerisine aromatik bir tat vermek için lavanta, gül yaprakları ya da çeşitli meyveler ilave edilebilir.

Kombu çayı doğru bir biçimde içildiğinde sayısız faydası vardır. Bu bağlamda kombu çayı faydaları genel olarak şu şekildedir:

Bu çayın en belirgin özelliklerinden biri vücutta su tutma özelliğidir. Bu özelliğinden dolayı susuzluk gibi durumların önüne geçilmesini sağlar.

İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde vücuda enerji verme özelliği vardır.

Bünyesinde bulunan çeşitli probiyotikler, bağırsakların daha düzenli çalışmasında önemli bir etkiye sahiptir.

İçinde bol oranda B vitamini olmasından ötürü bağışıklık sistemi üzerinde yararları mevcuttur.

Detoks etkisi yaratarak, vücutta meydana gelen ödemin atılmasına yardımcı olabilir.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler bırakarak, depresyon gibi durumların azalmasına katkıda bulunabilir.

Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kan şekeri değerlerinin düzenlenmesine yardımcı olmakla birlikte kan basıncını düşürücü etkisi de olabilmektedir.

Saç sağlığı bakımından da faydalı olan bu çay saçların daha güzel çıkmasını ve uzamasını sağlayabilir.

Kanı filtreleme niteliğinden dolayı kalp ile alakalı hastalıkların görülme oranını düşürebilir.

Kombu çayı (Kombucha) neye iyi gelir?

Kombu çayının bünyesinde pek çok hastalığın ilerlemesini ya da görülme oranının azalmasını sağlayan çeşitli bileşenler barındırır. Ödem atıcı etkisi ile ön plana çıkan kombu çayı aynı zamanda kalp damar sağlığını koruyucu bir özellik taşımaktadır. Bu çay için anti kanser etkisi olduğu söylenmekle beraber bu konuda daha fazla bilimsel araştırmaya gereksinim olduğu belirtilmektedir.

Sindirim sistemine de faydalı olan bu içecek, hazımsızlık ya da kabızlık gibi durumların ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Kan basıncını düşürücü etkisinden dolayı yüksek tansiyon sorunlarının önüne geçebilir. İltihap giderici etkisi ile vücutta görülen iltihapların azalmasını sağlayabilir. Ayrıca kas ile alakalı ağrı gibi problemlerin azalmasında da etkili olabilmektedir.

Kombu çayı zararları nelerdir?

Kombucha (kombu) çayı insan vücudu ve organları açısından faydalı içecek türlerinden biridir. Ancak çok fazla ve bilinçsiz bir şekilde kullanılması bazı zararların görülme oranını yükseltebilir.

Kombu çayı zararları arasında mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, ishal, böbrek ya da karaciğer sağlığında bozulma, bağışıklık sisteminde baskılanma gibi zararlar bulunmaktadır. Kombu çayının tüketimi ayrıca gebelik veya emzirme döneminde olan kadınlarda, böbrek ya da karaciğer ile alakalı sağlık sorunu yaşayanlarda ve bağışıklık sistemi ile ilgili problemi olanlarda ciddi yan etkiler ortaya çıkarabilir.