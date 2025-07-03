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Komedi filmi sahnesi olsa bu kadar olur... Polisi gördü, namaza durdu!

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Çiğdem Sevinç

Nevşehir'de trafik denetiminden kaçmak isterken yakalanan Feyyaz Alabed, polisten kaçabileceğini düşünüp yol kenarında namaz kılmaya başladı. Namazı biten Alabed, gözaltına alındı. Kural ihlallerinden dolayı ise toplam 23 bin 11 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 8’inci Yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.

Komedi filmi sahnesi olsa bu kadar olur... Polisi gördü, namaza durdu! 1

DENETİMDEN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalandı.

Komedi filmi sahnesi olsa bu kadar olur... Polisi gördü, namaza durdu! 2

NAMAZA DURDU

Alabed yakalanınca namaz kılmaya başladı. Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

Komedi filmi sahnesi olsa bu kadar olur... Polisi gördü, namaza durdu! 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Namaz
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