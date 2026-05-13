Komedyen Atalay Demirci tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, Demirci'yi teknik ve fiziki takibin ardından Kartal'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atalay Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

