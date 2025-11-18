Gözler cuma gününe çevrildi! MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..."

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere "İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz?" sözleriyle seslenmesi günün en çok konuşulan konusu oldu.

BAHÇELİ'NİN "İMRALI'YA GEREKİRSE BEN GİDERİM" AÇIKLAMASI SONRASI KOMİSYON TARİH VERDİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, karşı karşıya gelmekten imtina etmem, gocunmam, çekinmem" ifadelerini kullandı.

KOMİSYONUN İMRALI OYLAMASI CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Bahçeli'nin açıklaması sonrasında gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına çevrilmişti. 5,5 saat süren toplantı sonrası İmralı ziyareti konusuna değinen MHP'li Feti Yıldız, komisyonun cuma günü saat 14:00'da İmralı gündemiyle toplanacağını söyledi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: "EN KISA ZAMANDA GİDECEĞİZ"

Komisyonun MHP'li üyesi Yıldız, "Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda İmralı'ya da gideceğiz" dedi.