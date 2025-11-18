HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Gözler cuma gününe çevrildi! MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki İmralı açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sonrası açıklama yapan MHP'li Feti Yıldız, "Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda İmralı'ya da gideceğiz" dedi.

Gözler cuma gününe çevrildi! MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..."
Mustafa Fidan

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere "İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz?" sözleriyle seslenmesi günün en çok konuşulan konusu oldu.

Gözler cuma gününe çevrildi! MHP li Yıldız dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..." 1

BAHÇELİ'NİN "İMRALI'YA GEREKİRSE BEN GİDERİM" AÇIKLAMASI SONRASI KOMİSYON TARİH VERDİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, karşı karşıya gelmekten imtina etmem, gocunmam, çekinmem" ifadelerini kullandı.

Gözler cuma gününe çevrildi! MHP li Yıldız dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..." 2

KOMİSYONUN İMRALI OYLAMASI CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Bahçeli'nin açıklaması sonrasında gözler Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına çevrilmişti. 5,5 saat süren toplantı sonrası İmralı ziyareti konusuna değinen MHP'li Feti Yıldız, komisyonun cuma günü saat 14:00'da İmralı gündemiyle toplanacağını söyledi.

Gözler cuma gününe çevrildi! MHP li Yıldız dan dikkat çeken açıklama: "En kısa zamanda..." 3

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: "EN KISA ZAMANDA GİDECEĞİZ"

Komisyonun MHP'li üyesi Yıldız, "Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda İmralı'ya da gideceğiz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz? İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz?
18 Kasım 2025
18 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!
Trump'tan Erdoğan sözleri! "Beni aradı ve dedi ki..."Trump'tan Erdoğan sözleri! "Beni aradı ve dedi ki..."
Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Feti Yıldız MHP komisyon
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.