Son dakika | Bahçeli vites yükseltti: "İmralı'ya gerekirse ben giderim, hiç çekinmem"

"UÇAĞIMIZIN NASIL VE NİÇİN DÜŞTÜĞÜ AYDINLANACAKTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bir hafta önce elim bir uçak kazası yaşadık. 20 kahramanımız görev dönüşünde şehadete yürüdü. Kahraman vatan evlatlarının şerefli isimleri milli gönüllere kazındı. Uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu olayın ardındaki esrar perdesi aydınlanacaktır. Talep ve beklentimiz de budur.

Askeri kargo uçağımızın düşmesi kamuoyuna yansımasından hemen sonra yapılan maksatlı ve marazi yorum ve değerlendirmeler iyi niyetten mahrumdur. Resmi açıklamayı öğrenme zahmetine tenezzül etmeden yayın ve yorum yapanlar, oturdukları yerden bilirkişilik taslayanlar var.

Uçağımız dış müdahale ile mi düştü, anlaşılacak. Komplo teorilerine kapalı olunmalı. Kaza kırım ekibinin raporunu sabırla beklemek gerek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJLARI

Terörsüz Türkiye hedefi son yüz yıl içinde yakaladığımız en önemli tarihi fırsatlardan belki de birincisidir. Niyet hayırlı, inşallah netice de hayırlı olacaktır. Suyu bulandırmaya çalışanların tavırları millet nezdinde hükümsüzdür.

Gemiler yakıldığından, geriye dönüş imkanı da kalmamıştır. Bugün 17. toplantısını yapacak komisyon artık son düzlüğe girdi. Yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak karar ve kanaatidir.

"KİMSE GİTMEZSE İMRALI'YA KENDİ İMKANLARIMIZLA GİDERİM"

İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemel. Günlerdir süregelen tartışmalara bir nokta koyulmalı. İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmaz. Sürecin asıl muhataplarından biriyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum, alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, karşı karşıya gelmekten imtina etmem, gocunmam, çekinmem. Dava arkadaşlarım, İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?

"CHP SATIN ALINDI"