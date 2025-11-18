HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM tutanaklarında bir ilk: 'Bilinmeyen Dil' kayıtlara geçti! 2 saat sonra değiştirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, milletvekillerinin kullandığı Kürtçe ifadeler tarihî bir ilk olarak tutanaklara aynen geçti. Ancak iki saat içinde bu ifadeler kaldırıldı, yerlerine üç nokta kondu.

TBMM tutanaklarında bir ilk: 'Bilinmeyen Dil' kayıtlara geçti! 2 saat sonra değiştirildi
Çiğdem Sevinç

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözüm süreci çerçevesinde yürütülen komisyon görüşmelerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Kürtçe ifadeler ilk kez Meclis tutanaklarına aynen geçirildi. Ancak bu kayıtlar sadece iki saat sonra kaldırıldı.

TBMM tutanaklarında bir ilk: Bilinmeyen Dil kayıtlara geçti! 2 saat sonra değiştirildi 1

“BİLİNMEYEN DİL” YERİNE DOĞRUDAN YAZILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunumunun ardından söz alan DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmalarında bazı Kürtçe ifadeler kullandı. Önceki uygulamalarda bu tür ifadeler “bilinmeyen dil” ya da “x” şeklinde yer alırken, bu kez doğrudan yazılı halde tutanaklara geçti.

Tiryaki’nin ifadeleri arasında yer alan “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” (Halfeti Belediyesi) terimleri aynen kaydedildi. Ancak Ayan’ın kullandığı “Jin, Jiyan, Azadî” sloganı tutanaklarda üç nokta (“…”) olarak yer aldı.

TBMM tutanaklarında bir ilk: Bilinmeyen Dil kayıtlara geçti! 2 saat sonra değiştirildi 2

İKİ SAAT SONRA GERİ ADIM

Kayıtlardaki bu “ilk” uzun sürmedi. Yaklaşık iki saat sonra Meclis tutanakları yeniden düzenlendi ve Kürtçe ifadelerin tamamı kaldırıldı. Yerlerine üç nokta işareti konuldu. Tutanakların altına ise şu not eklendi:

“Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmiştir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz? İmralı'ya gerekirse ben giderim, izin veriyor musunuz?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indiYolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indi
Vali Gül'den 'merdiven altı işletme' uyarısıVali Gül'den 'merdiven altı işletme' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Dil Kürtçe tbmm tutanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.