HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Selahattin Demirtaş' kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak

'Terörsüz Türkiye' sürecinde şu sıralar TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Komisyonun gitmesi durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı gün çarpıcı bir adım atacak. Kulislerde Özel'in yapacağı konuşulan bu hamle konuşulurken gözler bir yandan da Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı çıkıp çıkmayacağında...

'Selahattin Demirtaş' kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak
Hazar Gönüllü

Son günlerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olur" mesajıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili soruya "Yargı ne derse o olur" diye yanıt vermişti.

Selahattin Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak 1

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Bir yanda Demirtaş'ın tahliyesi konuşulurken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da TBMM'deki toplantılarını sürdürüyor. Son 2 toplantısını erteleyen komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 15.00'te 17. kez toplanacak.

Selahattin Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak 2

Bugünkü toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Komisyonda dinleme aşaması böylece tamamlanmış olacak.

BAHÇELİ'NİN 'İMRALI' ÇAĞRISI NASIL YANIT BULACAK?

Bununla birlikte komisyon üyelerinin İmralı’ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinleyip dinlemeyeceği merak ediliyor. Nefes'te yer alan habere göre; Devlet Bahçeli’nin, komisyondan bir heyetin İmralı’ya gönderilmesi için 4 Kasım’da yaptığı çağrıya AK Parti kanadından net bir açıklama gelmedi. CHP ise “Bu konuda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz söylemesi lazım. Ondan sonra biz kararımızı vereceğiz” görüşünde ısrarlı.

Selahattin Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak 3

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

CHP kulislerine göre komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin zamanlaması da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

Selahattin Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak 4

NEDEN AYNI GÜN?

“Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?” sorusuna CHP kurmayları, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” yanıtını verdi.

Demirtaş’ın vatandaş tarafından seçilmişliğine vurgu yapan CHP kurmayları, “Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan” ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu için çok konuşulacak iddia! "Ekrem İmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecekti" Kılıçdaroğlu için çok konuşulacak iddia! "Ekrem İmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecekti"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy Türkiye yolcusu: Tarih verip masadaki konuyu duyurduZelenskiy Türkiye yolcusu: Tarih verip masadaki konuyu duyurdu
Ver parayı, kırdır bacakları... Suç çetesinden indirimli tarife!Ver parayı, kırdır bacakları... Suç çetesinden indirimli tarife!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selahattin Demirtaş CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.