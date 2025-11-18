'Selahattin Demirtaş' kararı kulisleri hareketlendirdi! Özgür Özel aynı gün adımını atacak

Son günlerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olur" mesajıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili soruya "Yargı ne derse o olur" diye yanıt vermişti.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Bir yanda Demirtaş'ın tahliyesi konuşulurken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da TBMM'deki toplantılarını sürdürüyor. Son 2 toplantısını erteleyen komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 15.00'te 17. kez toplanacak.

Bugünkü toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Komisyonda dinleme aşaması böylece tamamlanmış olacak.

BAHÇELİ'NİN 'İMRALI' ÇAĞRISI NASIL YANIT BULACAK?

Bununla birlikte komisyon üyelerinin İmralı’ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinleyip dinlemeyeceği merak ediliyor. Nefes'te yer alan habere göre; Devlet Bahçeli’nin, komisyondan bir heyetin İmralı’ya gönderilmesi için 4 Kasım’da yaptığı çağrıya AK Parti kanadından net bir açıklama gelmedi. CHP ise “Bu konuda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz söylemesi lazım. Ondan sonra biz kararımızı vereceğiz” görüşünde ısrarlı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

CHP kulislerine göre komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin zamanlaması da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

NEDEN AYNI GÜN?

“Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?” sorusuna CHP kurmayları, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” yanıtını verdi.

Demirtaş’ın vatandaş tarafından seçilmişliğine vurgu yapan CHP kurmayları, “Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan” ifadesini kullandı.