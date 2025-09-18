HABER

Komisyonda gergin anlar! Mehmet Bekir Şimşek'in sözleri ortalığı karıştırdı... DEM Partililer toplantıyı terk etti: "Siz kandan besleniyorsunuz"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında gerginlik çıktı. İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in kullandığı ifadeler komisyonda sert tepkiler gördü. MHP'li Feti Yıldız, "Sizi buraya askere polise hakaret edin diye çağırmadık" dedi. DEM Partili Saruhan Oluç ise Şimşek'in sözlerini rezalet olarak tanımlayıp "Siz kandan besleniyorsunuz" dedi. DEM Partililer daha sonra komisyonu terk etti.

Melih Kadir Yılmaz

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısında gergin anlar yaşandı. İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek'in kullandığı ifadeler, komisyondaki diğer partiler tarafından tepki gösterdi.

Şimşek'in konuşmasında geçmişte yaşananları anlatmaya başladığı ve hem terör örgütünün hem de devletin bazı uygulamalarını aktardığı belirtildi.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN TEPKİ: "ASKERE POLİSE HAKARET EDİN DİYE ÇAĞIRMADIK"

Şimşek'in ağır ifadeler kullandığı gelen bilgilere arasında yer alırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Sizi buraya davet ettik askere polise hakaret edin diye çağırmadık" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

DEM PARTİ DE TEPKİ GÖSTERİP SALONU TERK ETTİ: "SİZ KANDAN BESLENİYORSUNUZ"

Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke'nin haberine göre Şimşek'in sözlerine DEM Parti'den de eleştiri geldi. DEM Partili Saruhan Oluç'un, "Rezalet bir şey bu. Siz kandan besleniyorsunuz" dediği belirtildi. DEM Partili katılımcıların daha sonra komisyonu terk ettiği ifade edildi.

KURTULMUŞ ORTAMI YUMUŞATMAYA ÇALIŞTI

Numan Kurtulmuş'un ise yaşanan gerilimin ardından ortamı yumuşatmaya çalıştığı aktarıldı. Kurtulmuş'un "Bakın buraya şehit ve gazi ailelerini de çağırdık. Bakın onlar kullandıkları dil ve üslup ile olabildiğince sürece katkı vermeye çalıştı. Lütfen siz de süreci bu şekilde yorumlamaya çalışın" dediği aktarıldı.

