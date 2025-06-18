Komisyonlardaki görev dağılımı belli oldu

TBMM komisyonlarındaki görev dağılımı belli oldu. Adalet Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu gibi birçok komisyondaki isimler belirlendi.

Buna göre; Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Başkanvekili AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Sözcü AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Katip AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan.

Adalet Komisyonu başkanı İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel, Başkanvekili Samsun milletvekili Orhan Kırcalı, Sözcü AK Parti Bursa milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Katip AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri milletvekili Hulusi Akar, Başkanvekili AK Parti Bursa milletvekili Refik Özen, Sözcü MHP Kahramanmaraş Zuhal Karakoç, Katip AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi.

İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, Başkanvekili MHP Kütahya milletvekkili Ahmet Erbaş, Sözcü AK Parti Antalya milletvekili Kemal Çelik, Katip AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Erdem.



Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara milletvekili Fuat Oktay, Başkanvekili AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey, Sözcü AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kâtip AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir milletvekili Ayşe Gürcan, Başkanvekili MHP Samsun milletvekili İlyas Topsakal, Sözcü AK Parti Sinop milletvekili Nazım Maviş, Katip AK Parti Bilecik milletvekili Halil Eldemir, Sözcü AK Parti İstanbul Hulusi Şentürk, Katip AK Parti Bursa milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Kâtip Kocaeli milletvekili Sami Çakır.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara milletvekili Vedat Bilgin, Başkan Vekili AK Parti Bayburt milletvekili Orhan Ateş, Sözcü AK Parti İstanbul milletvekili Ümmügülşen Öztürk, Katip MHP Çankırı milletvekili Pelin Yılık.



Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi, Başkan Vekili MHP Adana milletvekili Muharrem Varlı, Sözcü AK Parti Burdur milletvekili Adem Korkmaz, Kâtip AK Parti Ağrı milletvekili Ruken Kilerci.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Varank, Başkanvekili AK Parti denizli milletvekili Şahin Tin, Sözcü AK parti Niğde milletvekili Cevahir Uzkurt, Kâtip AK Parti Kars milletvekili Adem Çalkın.

Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana milletvekili Sunay Karamık, Başkanvekili AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Sözcü AK Parti İstanbul milletvekili Behiye Eker, Kâtip AK Parti İstanbul milletvekili Yıldız Konal Süslü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun milletvekili Mehmet Muş, Başkanvekili MHP İstanbul milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sözcü AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Kâtip AK Parti Denizli milletvekili Nilgün Ök.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, Başkanvekili Bolu milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Sözcü MHP Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya, Kâtip AK Parti Karabük milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Osmaniye milletvekili Derya Yanık, Başkanvekili AK Parti Rize milletvekili Harun Mertoğlu, CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sözcü MHP Ordu milletvekili Naci Şanlıtürk, Kâtip DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Konya milletvekili Meryem Göka, Başkan Vekili CHP İzmir milletvekili Yüksel Taşkın, Sözcü MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kâtip DEM Parti Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK Parti Sakarya milletvekili Çiğdem Erdoğan, Başkanvekili AK Parti Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, Başkanvekili CHP Ankara milletvekili DEM Parti İstanbul milletvekili Özgül Saki.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli milletvekili Veysal Tipioğlu, Başkanvekili AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram, Sözcü AK Parti Karaman milletvekili Osman Sağlam, Kâtip AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Giresun milletvekili Nazım Elmas, Başkanvekili AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, Sözcü AK Parti İstanbul milletvekili Büşra Peker, Kâtip MHP Mersin milletvekili Levent Uysal.

(İHA)

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