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Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

Yunanistan'da işçi ve memurlar hayat pahalılığını protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. İş yerlerinin kapandığı, ulaşımın tamamen durduğu ülkede halk parlamento binasına yürüdü. Eylemler Yunanistan'ın başta Selanik olmak üzere birçok bölgesinde gerçekleştiği öğrenildi.

Komşu'da ortalık karıştı! Ulaşım durdu, iş yerleri kapandı... Halk parlamento binasına yürüyor!

Komşu'da İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı. Greve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı PAME işçi sendikası da destek verdi.

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ULAŞIM DURDU

Grev nedeniyle başta başkent Atina olmak üzere birçok şehirde toplu ulaşım sekteye uğradı.

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Demiryolu ve denizyolu ulaşımı tamamen durdu. Tren seferleri iptal edildi. Gemiler limanlarda aborda kaldı. Havaalanlarında uçuşlar iptal edildi.

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HALK PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜ

Grev kapsamında başkent Atina'da eylem düzenlendi.

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Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürüdü.

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ŞİKAYET: HAYAT PAHALILIĞI

Eylemciler hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Emekliler ise 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde iptal edilen 13'üncü ve 14'üncü maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti.

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İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için Filistin bayrakları da eylemde yer aldı.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan grev
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