Komşuda '13 saatlik mesai' krizi! "Avrupa'nın en vahşisi olmayacağız"

Yunanistan'da '13 saatlik mesai' tartışması büyüyor. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlığı yapılan çalışmaya hem vatandaşlar hem de Yunanistan İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) büyük tepki gösterdi. Sendika yaptığı açıklamada, ''Yunanistan’ın ücretli çalışanlar için yaşam ve çalışma koşulları açısından hâlihazırda birçok alanda Avrupa birincisi (!) olduğu yetmezmiş gibi, AB içinde en vahşi iş yasasına sahip ülke olmasına da izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"YUNAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYACAK"

İşçi temsilcileri, Yunan hükümetinin, çalışanları fiziksel ve zihinsel olarak tüketecek bir uygulamayı kalıcı hale getirmeye çalıştığını, ancak bunun Yunan ekonomisinin verimliliğini artırmayacağını savunuyor.

GSEE’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Çalışma çerçevesinin daha da esnekleştirilmesi ve çalışma ile dinlenme süresinin yönetiminin bireysel pazarlıklara bırakılması — ki işveren ile çalışan arasındaki ilişki zaten dengesizdir — toplu pazarlık temelinde özgür bir çerçeve oluşturma çabalarını baltalamaktadır.”

"BU KONULAR HÜKÜMET MÜDAHALESİYLE ÇÖZÜLMEZ"

Açıklama şöyle devam etti: “Çalışma süresi, dinlenme araları ve tatil süreleri hükümet müdahalesiyle değil, ancak sosyal diyalog ve toplu sözleşmeler yoluyla düzenlenmelidir.”

Konfederasyon, bunun “toplu iş hukukunun tasfiyesi” anlamına geldiğini belirterek açıklamayı şu sözlerle bitirdi: ''Yunanistan’ın ücretli çalışanlar için yaşam ve çalışma koşulları açısından hâlihazırda birçok alanda Avrupa birincisi (!) olduğu yetmezmiş gibi, AB içinde en vahşi iş yasasına sahip ülke olmasına da izin vermeyeceğiz.”

13 SAATLİK MESAİ VE ESNEKLİK

Yakında kamuoyuna danışılmak üzere sunulacak yasa tasarısı, aynı işveren için çalışanların günde 13 saate kadar çalışabilmesini öngörüyor. Mevcut durumda bu uygulama yalnızca farklı işverenler için çalışan kişiler için geçerliydi.

Çalışma Bakanı Niki Kerameos’un bir televizyon programında açıkladığına göre, fazla mesai yapan çalışanlara yüzde 40 oranında ek ücret ödenecek.

“İki farklı işverende 13 saate kadar çalışırsanız 104 euro alıyorsunuz. Aynı saatlerde tek işverende çalışırsanız bu ücret 119 euroya çıkıyor,” dedi.

Ayrıca tasarıya göre, her dört aylık dönemde toplam haftalık çalışma süresi 48 saati aşamayacak ve yıllık fazla mesai 150 saat ile sınırlandırılacak.

Ancak GSEE, bu düzenlemenin işçilerin aleyhine suistimallere kapı aralayacağı görüşünde.

BAKANLIK, TURİZM VE KONAKLAMA GİBİ SEKTÖRLER İÇİN ÖNERİYOR

GSEE İşçi Enstitüsü Genel Müdürü Christos Goulas, Euronews’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sabah kalkıyorsunuz, saat 8’de işe başlıyorsunuz ve akşam 9’a kadar aralıksız çalışıyorsunuz. Bu sürdürülebilir mi? Verimliliğiniz için sürdürülebilir mi? Sağlığınız için? Aile hayatınızı, özel hayatınızı, diğer yükümlülüklerinizi dengelemeniz için? Bizce sürdürülebilir değil. En yüksek verimliliğe sahip ülkeler — Danimarka, Finlandiya, Almanya — aynı zamanda en kısa çalışma saatlerine sahip ülkeler.”

Çalışma Bakanlığı ise bu düzenlemeyle Yunan ekonomisi için kritik olan ve personel bulmakta zorlanan turizm ve konaklama gibi sektörlerin desteklenmesinin hedeflendiğini savunuyor.

Yunanistan’da işsizlik oranı %8,3’e gerileyerek son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

Ancak GSEE İşçi Enstitüsü’nün verilerine göre, ülkedeki ortalama maaş hâlâ Avrupa ortalamasının neredeyse yarısı kadar.