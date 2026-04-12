Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı

Edinilen bilgilere göre, Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak’ta bulunan S. G.’ye ait iki katlı evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşu M.Ö. durumu kontrol etmek evin arka kapısını kırıp içeri girerek ev sahibine yardım etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine yoğun dumanın bulunduğu yapıya giren ekipler, yaptıkları aramada baygın haldeki komşu M.Ö.’ye ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Ö. ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı 1

Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı 2

Komşusunu kurtarmak isterken yangının ortasında kaldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat
