Sakarya’da yola aniden fırlayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Kaza, dün Ulucami Mahallesi Gölpazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Y.Ç., bir anda koşarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen A.C.B. (24) idaresindeki otomobil, duramayarak küçük çocuğa çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç.’nin bilincinin açık olduğu belirlendi. Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır