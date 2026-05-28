Bu bayramda eşini dostunu bıraktı, beslediği kuşlara koştu

Bilecik’te yaklaşık 2 yıldır Şehitler Parkı’na inen yaklaşık 300 güvercine bakan Hüseyin Ortakaya, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda eşini dostunu bırakıp beslediği kuşlara koştu.

Bilecik’te her gün yüzlerce kuşun beslendiği ve Sultan Ahmet Meydanı olarak adlandırılan Şehitler Parkı’ndaki meydanda, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda güvercinlere kaldı. Kuşları her gün hem kendi hem de vatandaşların aldığı yemlerle besleyen Hüseyin Ortakaya, bayramda vatandaşların telaşeden güvercini unutacağı kaygısına kapılıp beslediği kuşlara koştu. Burada kuşların ilk olarak sulukları meydanda bulunan şadırvandan aldığı suyla temizleyen Hüseyin Ortakaya, ardından kuşları yemledi.

"Hayvanlarımızın sularını ve yemlerini vermekteyim"
Hüseyin Ortakaya, 2 yıldır buradaki güvercinleri beslediğini anlatarak, "Buradaki güvercinlere bakmaktayım. Evet, geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da bakmaya devam etmeye başladım. Hayvanlarımızın sularını ve yemlerini vermekteyim. Benden görerek diğer vatandaşlar ve arkadaşlarımız, Bilecikliler de yardım ediyorlar. 300-400 tane kuş var burada bu senekileri yavrularla beraber. Kimileri ölüyor, kimileri tekrar yeniden yumurtluyor" dedi.

"Burası küçük bir Sultan Ahmet Meydanı"
Hüseyin Ortakaya açıklamasının devamında, "Burası aynı küçük bir Sultan Ahmet Meydanı gibi. İnsanlar buraya gelerek, kuşları besliyor. Ben de buğday alamayınca çöp konteynerlerin kenarlarına bırakılan ekmekleri toplayarak onları veriyorum. Sularını dolduruyorum ve her 2 saatte bir değişmiyorum. Çünkü banyo yaptıkları için suda kirleniyor" dedi.

"Bayramda bunları besleyip ardından çocuklarım yanına gideceğim"
Hüseyin Ortakaya, son olarak bayramın ikinci günü güvercinleri besleyerek, ardından çocukların yanına gideceğini sözlerini ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

