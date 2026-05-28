KKA virüsü kabusu! Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesi, Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası olan Rıza Demir (55), altı gün önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu.

MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Rıza Demir, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

BİR KENTTE 3. CAN KAYBI OLDU

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin, Adamlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Demir'in ölümüyle, KKKA virüsü sonucu kentte hayatını kaybedenlerin sayısı da 3'e yükseldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır