Komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Olay; Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. ile komşusu Musa Ş. arasında bahçe sulama nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.K., pompalı tüfekle komşusuna ateş etti. Saldırıda Musa Ş. hayatını kaybederken eşi de ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan M.K.; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı; çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)