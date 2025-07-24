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Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı

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Akılalmaz görüntülerin adresi bu kez Konya oldu. K.İ. durakta komşusunun kızıyla tartışmaya başladı. Ardından elindeki tornavidayla dehşet saçan saldırgan kızı kalçasından yaralayıp kaçtı. Korkunç görüntüler ise anbean kameralara yansıdı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde K.İ., otobüs durağında komşusu B.Y. (20) adlı kadını saçlarından çekip, tornavida ile yaraladı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 1

YARALAYIP KAÇTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. K.İ., otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'nin saçından çekip, tornavidayla saldırdı. B.Y., kalçasına isabet eden tornavida ile yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 2

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan B.Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.İ. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 3

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 4

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 5

Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı 6
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya durak saldırı
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