Komşusunun kızıyla durakta tartıştı! Tornavidayla kalçasından yaralayıp kaçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde K.İ., otobüs durağında komşusu B.Y. (20) adlı kadını saçlarından çekip, tornavida ile yaraladı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

YARALAYIP KAÇTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. K.İ., otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'nin saçından çekip, tornavidayla saldırdı. B.Y., kalçasına isabet eden tornavida ile yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan B.Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.İ. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır