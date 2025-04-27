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Kömür sobasından sızan gaz, yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabri Uçar (84) hayatını kaybetti, eşi Zeliha Uçar (80) hastaneye kaldırıldı.

Kömür sobasından sızan gaz, yaşlı çifti birbirinden ayırdı

Olay, dün Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi. Zeliha ve Sabri Uçar çiftine ulaşamayan yakınları merak edip, kontrol için evlerine gitti. Uçar çifti, evde baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sabri Uçar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen eşi Zeliha Uçar ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli soba
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