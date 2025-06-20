Konak’ta uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 13 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narkoalan ekipleri, 11-18 Haziran tarihleri arasında 10 ayrı iş yeri ve ikamete baskınlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, bonzai, kokain, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu nitelikli hap ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 181 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Öte yandan, baskınlarda 5 yıl kesilmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır