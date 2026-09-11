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Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Bukavu kentinde bir evde başlayan ve iki ilkokula sıçrayan yangında 29 öğrenci hayatını kaybetti, 25 öğrenci yaralandı.

Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde iki okulu küle çeviren yangında can kaybı artarken, 300’den fazla ev de kullanılamaz hale geldi.

Kongo’nun doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’da evde başlayıp 2 okula sıçrayan yangında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi’nde bir evde başlayan ve Ujamaa ile Furaha ilkokullarına sıçrayan yangında yaşamını yitiren öğrenci sayısı 29'a çıktı. Yangında, 4’ü ağır 25 öğrenci yaralandı.

Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı 1

Ahşaptan inşa edilen iki okul tamamen yanarken, çevredeki 300’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı 2

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı 3

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kongo’da korkunç yangın: Ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kongo Demokratik Cumhuriyeti okul öğrenci
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