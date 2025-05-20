HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünde Hristiyan din adamları İznik'te bir araya geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde farklı ülkelerden farklı mezheplere ait Hristiyan din adamları 325 yılında toplanan İznik Konsili'nin 1700'ncü yıl dönümünde bir araya geldi. Düzenlenen törende ilahi ve dualar okuyan grup adına konuşan Hollanda Saryani Kadim Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, 1700 yıl önce İznik’te toplanan Hristiyan aleminin Konsili'ni anmak için geldiklerini belirtirken, yeni seçilen Papa 14. Leo’nun da İznik'i ziyaret edeceğini söyledi.

Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünde Hristiyan din adamları İznik'te bir araya geldi

Hristiyan dünyası için önemli bir yer edinen, 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin tarafından düzenlenen İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli ülkelerden Katolik, Ortodoks, Süryani ve Protestan gibi farklı mezheplerden bir araya gelen Hristiyanlar ve din adamları İznik'i gezdi.

KONSILIN-1700UNCU-YIL-DONUMUNDE-HRISTI_723744_213869

İlçeye gelen grup önce, Konsil’in toplandığı Osmanlı döneminde cami olan İznik Ayasofya’yı ziyaret etti. Daha sonra ilçede bulunan bir otelde bir araya gelen topluluk, ilahiler okudu, dualar etti. Grup adına konuşan Mor Polikarpos Evgin Aydın, Süryani, Ortodoks Hollanda Metropoliti, 1700 yıl önce İznik’te toplanan Hristiyan aleminin Konsili’ni anmak için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

KONSILIN-1700UNCU-YIL-DONUMUNDE-HRISTI_723747_213869

"Burada dünyanın çeşitli yörelerinden Avrupa’dan, Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Amerika’dan gelen Hristiyanlar var. Aralarında Katolik, Ortodoks mezheplerinden oluşan papazlar rahipler de bulunuyor. 325 yılında bu kentte imparator Konstantin tarafından dünya aleminin ilk İznik konsili’ toplandı. 1700 yıl sonra tekrar biz bunu anmak için bir araya geldik ve bu ayini yaptık. Burada çok mutlu anlar yaşadık çünkü 325 yılında toplanan ilk İznik Konsil’i sadece Hristiyan alemi için değil bütün dünya için dönüm noktasıydı.”

KONSILIN-1700UNCU-YIL-DONUMUNDE-HRISTI_723750_213869

‘YENİ SEÇİLEN PAPA İZNİK’İ ZİYARET EDECEK’

Yeni seçilen Papa 14. Leo’nun da gelecek aylarda İznik'i ziyaret edeceğini söyleyen Hollanda Saryani Kadim Metropoliti Mor Polikarpos Evgin Aydın, “Papa Francesco buraya gelecekti vefat etti. Ve program değişti. Sanırım gelecek aylarda yeni seçilen Papa 14. Leo, İznik'i ziyaret edecek. Bu ziyaret bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü 1700 yıl önce Konsil çok önemliydi. Tekrar bir araya gelmek çok önemli. Sadece Hristiyan alemi için değil bütün evren ve dünya alemi için İznik Ekümenik Konsil de Hristiyan birliğini anmak için toplandı ve genelge yayınlandı. İznik, Türkiye toprakları arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin bu tarihi bu kültürü koruması çok önemli. Bu bizi sevindiriyor" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"
Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"Rubio: "Suriye iç savaşın eşiğinde"

Anahtar Kelimeler:
İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev ciro! 48 saatte rekor kırdı

Galatasaray'dan dev ciro! 48 saatte rekor kırdı

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme

Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Trump'tan Netanyahu'yu zora sokacak karar! "Savaş devam ederse Washington, İsrail'i terk edecek"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!

İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.