HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konteyner kentten çaldıkları klimaları sattılar! 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde konteyner kentten çaldıkları klimaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konteyner kentten çaldıkları klimaları sattılar! 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta Arsuz ilçesindeki konteyner kentten 6 klima çalınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, klimaların İskenderun ilçesindeki ikinci el ürün alım satımı yapan bir firmaya satıldığını belirleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler Ö.Ö. ile H.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da sahte içki operasyonu! 1 şüpheli yakalandıSamsun'da sahte içki operasyonu! 1 şüpheli yakalandı
İran basını duyurdu! ABD-İsrail saldırısında Ahmedinejad'ın öldürüldüğü iddia edildiİran basını duyurdu! ABD-İsrail saldırısında Ahmedinejad'ın öldürüldüğü iddia edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay Arsuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.