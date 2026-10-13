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Kontrolden çıkan araç direğe çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan araç direğe çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kaza, Nizip ilçesi 35. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Kaza yapan aracın önceki gece bir düğünde gelin arabası olarak kullanıldığı için süslendiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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