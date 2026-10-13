Son deprem sonrası 'iki ateş arasında' diyerek uyardı: Daha büyüğü gelebilir

Merkez üssü Yalova açıkları olan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, daha önce yaptığı açıklamada depremin Marmara'daki fayların sürünme davranışını desteklediğini ifade etmişti.

Çınarcık fayının yavaş yavaş kayıyor olabileceği ihtimaline işaret eden Bektaş, yeni paylaşımında ise Çınarcık Çukuru'ndaki gerilim birikimine dikkat çekti.

"ÇINARCIK ÇUKURU İKİ ATEŞ ARASINDA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, "Çınarcık Çukuru iki ateş arasında" ifadelerini kullanarak bölgedeki fayların iki yönden gelen gerilimle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bektaş, havza üzerindeki gerilimi doğuda İzmit, batıda ise Silivri depremleri üzerinden değerlendirdi.

"İKİ UÇTAN GERİLİM AKTARIMI"

Çınarcık Çukuru'ndaki gerilim aktarımına ilişkin değerlendirmesinde Bektaş, 1999 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremiyle 2025'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremini işaret etti.

Bektaş, İzmit depreminin stres transferi yoluyla Çınarcık Çukuru'na doğudan batıya, Silivri depreminin ise batıdan doğuya gerilim aktardığını ifade etti.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Çınarcık Çukuru'nun iki ucunun bir mengene gibi sıkıştığını belirten Bektaş, bölgeyi sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarında meydana gelen mikro kırılmaların önemine dikkat çekti.

Bektaş, bu mikro sismik hareketliliğin faylardaki kilitlenme noktalarının zorlandığına işaret edebileceğini ve daha büyük bir depremin ardından gelebileceği ihtimalini gündeme getirebileceğini belirtti.