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Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kaza 13.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Reşadiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman ili istikametine seyir halinde olan H.S. idaresindeki 06 AAF 134 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (62) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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