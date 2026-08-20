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Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüjde yan yatan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Eskişehir çevreyolu Bursa istikameti Odunpazarı ilçesi Gündoğdu mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak taklalar atan Tofaş marka otomobil, orta refüjde yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada adeta hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralı sürücü T.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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