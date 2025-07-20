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Kontrolden çıkan araç taklalar attı, sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkıp savrularak taklalar atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkan araç taklalar attı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye-Hassa kara yolu kırsal Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karayuluk (56) yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra savrularak defalarca takla attı. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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