HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan cipin karşı yönden gelen panelvan araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı Nissan marka cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O.'nun (46) kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.

Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı 1

CİPTEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, cip sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan cip, hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı 2

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyorKahramanmaraş'ta depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor
Gazze'de 30 Filistinli daha toplu şekilde defnedildiGazze'de 30 Filistinli daha toplu şekilde defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.