Kontrolden çıkan kamyonet köprü demirlerine saplandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu eski Mezbahane köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den İznik istikametine doğru gitmekte olan K.K. (28) idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak köprü demirlerine saplandı. Dere yatağına uçmaktan son anda kurtulan kamyonetin sürücüsü K.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA