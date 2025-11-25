HABER

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kaza, Zile-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kazaya ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı 1

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

