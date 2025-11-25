Kontrolden çıkan minibüs tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kaza, Zile-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ö. ve D.Ö. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazaya ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır