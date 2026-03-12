HABER

Herkes yapay zeka sandı ama değil! Dünya Kim Jong-Un ve küçük kızının atış talimini konuşuyor

Yaptığı açıklamalar ve tavrıyla dünya kamuoyunda sürekli gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yine gündemde. Görüntüleri görenler başta yapay zeka sandı fakat tamamı gerçek. Jong-Un ve 13 yaşlarında olduğu düşünülen kızı birlikte silah fabrikasını ziyaret etti ve burada atış talimi yaptı. İkilinin görüntüleri ise kısa sürede dünya kamuoyunda üst sıralara çıktı.

Melih Kadir Yılmaz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve 13 yaşında olduğu düşünülen kızı Kim Ju Ae bir silah fabrikasını ziyaret etti. Jong-Un, ziyaret sırasında seri üretime yeni geçen bir tabancayı test etti.

SİLAHLARI BEĞENDİ

Test ettiği silah için 'Mükemmel' diyen Jong-Un söz konusu fabrikanın ordu ve güvenlik güçlerinin donatılması için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'in haberine göre Kim, fabrikadaki üretim hatlarının modernize edilmesi ve kapasitesinin artırılması talimatını verdi.

KIZI DİKKATLERDEN KAÇMADI! ASKERLERLE ATIŞ TALİMİ YAPTI

Öte yandan silah fabrikasını ziyaret sırasında Kim Jong-Un'un kızı da dikkatlerden kaçmadı. KCNA'nın haberinde Kim Ju Ae'den bahsedilmezken servis edilen fotoğraflarda Kim Ju Ae'nin de üst düzey askeri yetkililerle atış talimi yaptığı görüldü.

Son dönemde askeri gösteriler, fabrika açılışları ve hatta Jong-Un'un eylül ayındaki Çin ziyaretinde görülen Kim Ju Ae'nin babasının varisi olarak hazırlandığı yönünde iddialar da gündeme gelmeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un
